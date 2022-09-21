Гайдай повідомив про вибухи на базі росіян в окупованому Новоайдарі (відео)
Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me dom_channel)
В окупованому Новоайдарі (Луганська область) трапились вибухи на базі російських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Куріння у невстановленому місці та розташуванні живої сили росіян", - заявив Гайдай.
Також очільник області додав, що вибухами зачепило і склад боєкомплекту.
"Привіт мобілізація!", - додав Сергій Гайдай.
Нагадаємо, що в окупованому Сватовому знищили російську комендатуру.
Раніше, в окупованій Кадіївці ліквідували ще одну базу росіян.
Також, на Донбасі окупанти створили табір для "зеків", а на заводах не вистачає людей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.