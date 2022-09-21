Гайдай сообщил о взрывах на базе россиян в оккупированном Новоайдаре (видео)

В оккупированном Новоайдаре (Луганская область) произошли взрывы на базе российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Также глава области добавил, что взрывами задел и склад боекомплекта.

"Курение в неустановленном месте и расположении живой силы россиян", - заявил Гайдай.

Напомним, что в оккупированном Сватовом уничтожили российскую комендатуру.

Ранее в оккупированной Кадиевке ликвидировали еще одну базу россиян.

Также, на Донбассе оккупанты создали лагерь для "зеков", а на заводах не хватает людей.

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