Гайдай сообщил о взрывах на базе россиян в оккупированном Новоайдаре (видео)
Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me dom_channel)
В оккупированном Новоайдаре (Луганская область) произошли взрывы на базе российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Курение в неустановленном месте и расположении живой силы россиян", - заявил Гайдай.
Также глава области добавил, что взрывами задел и склад боекомплекта.
"Привет мобилизация!", – добавил Сергей Гайдай.
Напомним, что в оккупированном Сватовом уничтожили российскую комендатуру.
Ранее в оккупированной Кадиевке ликвидировали еще одну базу россиян.
Также, на Донбассе оккупанты создали лагерь для "зеков", а на заводах не хватает людей.
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