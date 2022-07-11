Гайдай объяснил, на что готов пойти Путин, чтобы остановить контрнаступление ВСУ

ВСУ вполне способны на деоккупацию территорий Украины при наличии необходимого количества вооружения. Чтобы помешать такому сценарию в Кремле попытаются быстро аннексировать Луганскую и Донецкую области и объявить полную мобилизацию в РФ.

"Какие у них планы? Они выходят на административную границу Луганской области или Донецкой области, сразу проводят псевдореферендум, принимают решение о вхождении этих территорий в Российскую Федерацию, а дальше, когда уже Украина будет проводить контрнаступление и освобождать территории, Путин просто объявит, что Украина пошла войной против России, поэтому объявляется полная мобилизация", - спрогнозировал Гайдай.

По его мнению, в 2014 году Россия не пошла на этот шаг, потому что у Украины не было достаточно военной силы, чтобы отвоевать свои территории, но сейчас ситуация другая.