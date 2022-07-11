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Гайдай объяснил, на что готов пойти Путин, чтобы остановить контрнаступление ВСУ

Фото: глава Луганской области Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Наталия Гурковская

ВСУ вполне способны на деоккупацию территорий Украины при наличии необходимого количества вооружения. Чтобы помешать такому сценарию в Кремле попытаются быстро аннексировать Луганскую и Донецкую области и объявить полную мобилизацию в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Луганской ОВА Сергея Гайдая LB.ua.

"Какие у них планы? Они выходят на административную границу Луганской области или Донецкой области, сразу проводят псевдореферендум, принимают решение о вхождении этих территорий в Российскую Федерацию, а дальше, когда уже Украина будет проводить контрнаступление и освобождать территории, Путин просто объявит, что Украина пошла войной против России, поэтому объявляется полная мобилизация", - спрогнозировал Гайдай.

По его мнению, в 2014 году Россия не пошла на этот шаг, потому что у Украины не было достаточно военной силы, чтобы отвоевать свои территории, но сейчас ситуация другая.

Напомним, как рассказал президент Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины имеют успехи в Харьковской и Херсонской областях и остаются хозяевами ситуации на фронте.

Добавим, недавно ВСУ перешли в контрнаступление по нескольким направлениям в Херсонской области.

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