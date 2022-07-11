Гайдай пояснив, на що готовий піти Путін, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ

ЗСУ цілком здатні на деокупацію територій України за наявності необхідної кількості озброєння. Щоб завадити такому сценарію у Кремлі, спробують швидко анексувати Луганську та Донецьку області та оголосити повну мобілізацію в РФ.

"Які у них плани? Вони виходять на адміністративний кордон Луганської області чи Донецької області, одразу проводять псевдореферендум, ухвалюють рішення про входження цих територій до Російської Федерації, а далі, коли вже Україна проводитиме контрнаступ і звільнятиме території, Путін просто оголосить, що Україна пішла війною проти Росії, тому оголошується повна мобілізація", - спрогнозував Гайдай.

На його думку, у 2014 році Росія не пішла на цей крок, тому що Україна не мала достатньо військової сили, щоб відвоювати свої території, але зараз ситуація інша.