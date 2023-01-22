Гайдай назвав умову для звільнення Сєвєродонецька

"Дуже жорстокі бої тривають в Луганські області. Важка, але абсолютно контрольована ЗСУ ситуація. Все зрозуміло як з Донецького напрямку, в районі Білогорівки, так і по Сватівсько-Кремінському напрямку", - розповів він.

За словами Гайдая, там "важко просуватись вперед", бо окупанти підтягнули "величезні резерви" та "все ретельно заміновано".

"Але успіх все одно на боці сил оборони України. Як там не було важко, все одно - крок за кроком, метр за метром Луганську область буде деокуповано", - зазначив очільник регіону.

На думку Гайдая, коли ЗСУ звільнять Кремінну, то відкриється шлях на Рубіжне та Сєвєродонецьк. І є така імовірність, що з тимчасового окупованого обласного центру росіяни будуть тікати, коли ЗСУ підійдуть "впритул до Сєвєродонецька".

"Ми бачили, як вони тікали з Херсону та Лиману. Сєвєродонецьк - це невеличке місто, 4 на 4 км, такий собі квадратик, що знаходиться на рівному місці. Але коли вже підходять війська з боку Рубіжного, то він опиняється в напівоточенні. І я впевнений, окупанти в такому разі залишать місто", - запевнив він.