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Гайдай назвав умову для звільнення Сєвєродонецька

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Луганськ, Неділя 22 січня 2023 12:20
Гайдай назвав умову для звільнення Сєвєродонецька Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Наталія Гурковська

Після звільнення Кремінної, для ЗСУ відкриється шлях на Рубіжне та Сєвєродонецьк Луганської області. Окупантам доведеться тікати з міста, як вони тікали з Херсону та Лиману.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Дуже жорстокі бої тривають в Луганські області. Важка, але абсолютно контрольована ЗСУ ситуація. Все зрозуміло як з Донецького напрямку, в районі Білогорівки, так і по Сватівсько-Кремінському напрямку", - розповів він.

За словами Гайдая, там "важко просуватись вперед", бо окупанти підтягнули "величезні резерви" та "все ретельно заміновано".

"Але успіх все одно на боці сил оборони України. Як там не було важко, все одно - крок за кроком, метр за метром Луганську область буде деокуповано", - зазначив очільник регіону.

На думку Гайдая, коли ЗСУ звільнять Кремінну, то відкриється шлях на Рубіжне та Сєвєродонецьк. І є така імовірність, що з тимчасового окупованого обласного центру росіяни будуть тікати, коли ЗСУ підійдуть "впритул до Сєвєродонецька".

"Ми бачили, як вони тікали з Херсону та Лиману. Сєвєродонецьк - це невеличке місто, 4 на 4 км, такий собі квадратик, що знаходиться на рівному місці. Але коли вже підходять війська з боку Рубіжного, то він опиняється в напівоточенні. І я впевнений, окупанти в такому разі залишать місто", - запевнив він.

Раніше в розвідці України заявили, що головне поле бою, де проходитимуть вирішальні та тяжкі бої, зосереджуватиметься у двох областях - Донецькій та Луганській, які росіяни наразі намагаються повністю окупувати.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, на північному сході, біля Кремінної, українські сили, ймовірно, досягли невеликих успіхів і успішно захистилися від російської контратаки.

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Луганськ Сєвєродонецьк
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