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Гайдай назвал условие для освобождения Северодонецка

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Луганск, Воскресенье 22 января 2023 12:20
Гайдай назвал условие для освобождения Северодонецка Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Наталия Гурковская

После освобождения Кременной для ВСУ откроется путь на Рубежное и Северодонецк Луганской области. Оккупантам придется бежать из города, как они бежали из Херсона и Лимана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Очень жестокие бои продолжаются в Луганской области. Трудная, но абсолютно контролируемая ВСУ ситуация. Все понятно как с Донецкого направления, в районе Белогоровки, так и по Сватовско-Кременскому направлению", - рассказал он.

По словам Гайдая, там "трудно продвигаться вперед", потому что оккупанты подтянули "огромные резервы" и "все тщательно заминировано".

"Но успех все равно на стороне сил обороны Украины. Как там не было тяжело, все равно - шаг за шагом, метр за метром Луганская область будет деоккупирована", - отметил глава региона.

По мнению Гайдая, когда ВСУ освободят Кременную, откроется путь на Рубежное и Северодонецк. И есть такая вероятность, что из временного оккупированного областного центра россияне будут убегать, когда ВСУ подойдут "вплотную к Северодонецку".

"Мы видели, как они бежали из Херсона и Лимана. Северодонецк - это небольшой город, 4 на 4 км, такой квадратик, который находится на ровном месте. Но когда уже подходят войска со стороны Рубежного, то он оказывается в полуокружении. И я уверен, оккупанты в таком случае покинут город", - заверил он.

Ранее в разведке Украины заявили, что главное поле боя, где будут проходить решающие и тяжелые бои, будет сосредотачиваться в двух областях - Донецкой и Луганской, которые россияне пытаются полностью оккупировать.

Напомним, по данным британской разведки, на северо-востоке, у Кременной, украинские силы, вероятно, добились небольших успехов и успешно защитились от российской контратаки.

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Луганск Северодонецк
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