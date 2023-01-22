Гайдай назвал условие для освобождения Северодонецка

После освобождения Кременной для ВСУ откроется путь на Рубежное и Северодонецк Луганской области. Оккупантам придется бежать из города, как они бежали из Херсона и Лимана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Очень жестокие бои продолжаются в Луганской области. Трудная, но абсолютно контролируемая ВСУ ситуация. Все понятно как с Донецкого направления, в районе Белогоровки, так и по Сватовско-Кременскому направлению", - рассказал он.

По словам Гайдая, там "трудно продвигаться вперед", потому что оккупанты подтянули "огромные резервы" и "все тщательно заминировано".

"Но успех все равно на стороне сил обороны Украины. Как там не было тяжело, все равно - шаг за шагом, метр за метром Луганская область будет деоккупирована", - отметил глава региона.

По мнению Гайдая, когда ВСУ освободят Кременную, откроется путь на Рубежное и Северодонецк. И есть такая вероятность, что из временного оккупированного областного центра россияне будут убегать, когда ВСУ подойдут "вплотную к Северодонецку".

"Мы видели, как они бежали из Херсона и Лимана. Северодонецк - это небольшой город, 4 на 4 км, такой квадратик, который находится на ровном месте. Но когда уже подходят войска со стороны Рубежного, то он оказывается в полуокружении. И я уверен, оккупанты в таком случае покинут город", - заверил он.