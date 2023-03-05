Гайдай назвал тяжелые участки фронта в Луганской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Ситуация у нас остается по всем направлениям достаточно сложной, но контролируемой. Самые тяжелые участки сегодня - это Кременная и Белогоровка. На Кременной там вообще сосредоточили все усилия. Российско-оккупационные войска пытаются все же продавить наших защитников, получить там определенный успех, поэтому они постоянно отправляют туда и тяжелую технику, и огромное количество пехоты. То есть, там наступления до трех рот пехоты", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, Белогоровка постоянно обстреливается. Но там, так же ВСУ "отражают волны наступления".

"То есть ситуация достаточно сложная, но все же никаких прорывов нет, сейчас ситуация постоянно контролируема", - констатировал глава региона.