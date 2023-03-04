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Гайдай назвав найстабільніший напрямок в Луганській області

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Луганська область, Субота 04 березня 2023 20:00
Гайдай назвав найстабільніший напрямок в Луганській області Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Дмитро Браславський

Найстабільнішим напрямком в Луганській області можна вважати район міста Сватове.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"В Луганській області ситуація важка за всіма напрямками, найважча - поблизу Кремінної", - йдеться у заяві.

Проте Гайдай запевняє, що на Сватівському напрямку ситуація виглядає дещо краще і називає її найстабільнішою.

"Ворог кинув в атаку багато резервів, втім, росіяни зазнають шалених втрат", - сказав глава області.

За його словами, жителі окупованої частини Луганської області отримують російські паспорти з низкою обмежень. Аби отримати повноцінний та справжній паспорт РФ, треба їхати на територію Росії.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованій Луганській області росіяни ввели обмеження на вільне пересування між населеними пунктами для усіх цивільних громадян які не мають паспорта РФ.

Вночі 3 березня на Сватівському напрямку українські артилеристи знищили колону російської військової техніки. Ворог зазнав великих втрат.

У Луганській області окупаційна влада продовжує чинити тиск на місцеве населення. Зокрема, у населених пунктах Сватівського району загарбники відключили банкомати, зобов'язавши жителів отримувати соцвиплати з "рук".

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