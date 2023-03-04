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Гайдай назвал самое стабильное направление в Луганской области

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Луганская область, Суббота 04 марта 2023 20:00
Гайдай назвал самое стабильное направление в Луганской области Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Дмитрий Браславский

Самым стабильным направлением в Луганской области можно считать район города Сватово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"В Луганской области ситуация тяжелая по всем направлениям, самая тяжелая - вблизи Кременной", - говорится в заявлении.

Однако Гайдай уверяет, что на Сватовском направлении ситуация выглядит лучше и называет ее самой стабильной.

"Враг бросил в атаку много резервов, впрочем, россияне несут бешеные потери", - сказал глава области.

По его словам, жители оккупированной части Луганской области получают российские паспорта с рядом ограничений. Чтобы получить полноценный и подлинный паспорт РФ, нужно ехать на территорию России.

Напомним, что во временно оккупированной Луганской области россияне ввели ограничения на свободное передвижение между населенными пунктами для всех гражданских граждан, не имеющих паспорта РФ.

Ночью 3 марта в Сватовском направлении украинские артиллеристы уничтожили колонну российской военной техники. Враг понес большие потери.

В Луганской области оккупационные власти продолжают оказывать давление на местное население. В частности, в населенных пунктах Сватовского района захватчики отключили банкоматы, обязав жителей получать соцвыплаты из рук.

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