Гайдай назвал направления в Луганской области, где ВСУ ожидают наступление россиян
Российские захватчики могут начать атаковать по трем направлениям в Луганской области, однако ВСУ к этому готовы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Позиции в Белогоровке полностью контролируют наши военные – отбивают все атаки, берут пленных", – заявил Гайдай.
По его словам, количество атак россиян под Кременной возросло, хотя назвать это полномасштабным наступлением оно не может. Оккупанты пытаются выявить слабые места в обороне украинских военных, куда потом они направят одну из ударных группировок. РФ перебросила большое количество техники и личного состава на это направление.
"В Луганской области ожидаем наступление россиян по трем направлениям - Сватово, Кременная, Белогоровка", - сообщил глава области.
Напомним, что россияне могут начать новое наступление в Луганской области после 15 февраля. До этого времени они будут готовить мобилизованные резервы.
Главное управление разведки Минобороны сообщило, что Путин приказал своим войскам захватить полностью Донецкую и Луганскую области до марта.
Кроме того, издание Financial Times со ссылкой на аналитиков и военных заявляет, что Россия может начать новое наступление в течение следующих десяти дней.
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