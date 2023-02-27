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Гайдай о наступлении россиян в Луганской области: много атак малыми группами

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Луганская область, Понедельник 27 февраля 2023 10:06
Гайдай о наступлении россиян в Луганской области: много атак малыми группами Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (loga gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Луганской области в последние дни усилились атаки врага. Оккупационные войска штурмуют часто, идя малыми группами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"В последнее время участились как обстрелы и наших позиций, и населенных пунктов деоккупированных, так и попытки штурмовать Силы обороны. Пехота или пехота с поддержкой тяжелой техники. Можно сказать приличная эскалация у нас началась", - сказал Гайдай.

В то же время он подчеркнул, что активные боевые действия продолжаются на Сватовском и Кременском направлениях, а также в районе Белогоровки.

Гайдай добавил, что оккупанты пытаются активно штурмовать украинские позиции малыми группами.

"Уже идет частично реализация этого наступления. На временно оккупированную территорию Луганской области привезли большое количество тяжелой техники. Второе, многие привезли новомобилизованных солдат из России, которых несколько месяцев назад набрали... Мы видим, что идут в наступление на разных направлениях. То есть сейчас это зондирование слабых мест", - объяснил глава Луганской ОВА.

Напомним, ранее Сергей Гайдай заявлял, что оккупанты готовятся к наступлению в Луганской области, которое, вероятно, может начаться после 15 февраля.

Позже стало известно, что в Луганской области усилились боевые действия. Кроме того, Гайдай пояснил, что ВСУ ждут подходящего момента, чтобы начать контратаки в регионе.

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