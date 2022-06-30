Гайдай о Лисичанске: риск окружения города есть, но ВСУ контролируют ситуацию

"Смотрите, такие риски (окружение - ред.) в принципе есть и они давно есть, потому что давно пытались Попасное перерезать или с Белогоровки, такие варианты в теории есть. Но на практике наши военные видят всю карту боевых действий, видят, откуда подходят вражеские силы, видят, где у них есть резервы, где могут быть определенные проблемы. Потому они там все контролируют", - заявил он.

Также Гайдай добавил, что информация о том, что Лисичанск якобы уже окружен, которую распространяют российские пропагандисты, является ложной.

При этом, по его данным, сейчас военные РФ находятся в окрестностях города, уличные бои не ведутся.