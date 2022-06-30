UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Гайдай о Лисичанске: риск окружения города есть, но ВСУ контролируют ситуацию

Фото: Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА (t.me/dom_channel)
Автор: Иван Носальский

Солдаты РФ планируют окружить Лисичанск Луганской области, но украинские военные контролируют ситуацию и не дают оккупантам реализовать свои цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Смотрите, такие риски (окружение - ред.) в принципе есть и они давно есть, потому что давно пытались Попасное перерезать или с Белогоровки, такие варианты в теории есть. Но на практике наши военные видят всю карту боевых действий, видят, откуда подходят вражеские силы, видят, где у них есть резервы, где могут быть определенные проблемы. Потому они там все контролируют", - заявил он.

Также Гайдай добавил, что информация о том, что Лисичанск якобы уже окружен, которую распространяют российские пропагандисты, является ложной.

При этом, по его данным, сейчас военные РФ находятся в окрестностях города, уличные бои не ведутся.

Напомним, ранее в Генштабе докладывали, что враг пытается блокировать Лисичанск, чтобы захватить последний город в Луганской области, который остается под контролем ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскЛисичанскДонбассВойна России против Украины