Гайдай про Лисичанськ: ризик оточення міста є, але ЗСУ контролюють ситуацію

Солдати РФ планують оточити Лисичанськ Луганської області, але українські військові контролюють ситуацію та не дають окупантам реалізувати свої цілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Дивіться, такий ризик (оточення - ред.) в принципі є і він давно є, тому що давно намагалися Попасне перерізати або з Білогорівки, такі варіанти в теорії є. Але на практиці наші військові бачать всю мапу бойових дій, бачать, звідки підходять ворожі сили, бачать, де в них там є резерви, де можуть бути певні проблеми. Тому вони там все контролюють", - заявив він.
Також Гайдай додав, що інформація про те, що Лисичанськ нібито вже оточений, яку розповсюджують російські пропагандисти, є неправдивою.
При цьому, за його даними, зараз військові РФ знаходяться на околицях міста, вуличні бої не ведуться.
Нагадаємо, раніше в Генштабі доповідали, що ворог намагається блокувати Лисичанськ, щоб захопити останнє місто на Луганщині, яке залишається під контролем ЗСУ.
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