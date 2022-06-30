Гайдай про Лисичанськ: ризик оточення міста є, але ЗСУ контролюють ситуацію

"Дивіться, такий ризик (оточення - ред.) в принципі є і він давно є, тому що давно намагалися Попасне перерізати або з Білогорівки, такі варіанти в теорії є. Але на практиці наші військові бачать всю мапу бойових дій, бачать, звідки підходять ворожі сили, бачать, де в них там є резерви, де можуть бути певні проблеми. Тому вони там все контролюють", - заявив він.

Також Гайдай додав, що інформація про те, що Лисичанськ нібито вже оточений, яку розповсюджують російські пропагандисти, є неправдивою.

При цьому, за його даними, зараз військові РФ знаходяться на околицях міста, вуличні бої не ведуться.