RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гайдай про Лисичанськ: ризик оточення міста є, але ЗСУ контролюють ситуацію

Фото: Сергій Гайдай, голова Луганської ОВА (t.me/dom_channel)
Автор: Іван Носальський

Солдати РФ планують оточити Лисичанськ Луганської області, але українські військові контролюють ситуацію та не дають окупантам реалізувати свої цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Дивіться, такий ризик (оточення - ред.) в принципі є і він давно є, тому що давно намагалися Попасне перерізати або з Білогорівки, такі варіанти в теорії є. Але на практиці наші військові бачать всю мапу бойових дій, бачать, звідки підходять ворожі сили, бачать, де в них там є резерви, де можуть бути певні проблеми. Тому вони там все контролюють", - заявив він.

Також Гайдай додав, що інформація про те, що Лисичанськ нібито вже оточений, яку розповсюджують російські пропагандисти, є неправдивою.

При цьому, за його даними, зараз військові РФ знаходяться на околицях міста, вуличні бої не ведуться.

Нагадаємо, раніше в Генштабі доповідали, що ворог намагається блокувати Лисичанськ, щоб захопити останнє місто на Луганщині, яке залишається під контролем ЗСУ.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськЛисичанськДонбасВійна Росії проти України