Гайдай дал оптимистичный прогноз по деоккупации в Луганской области

Силы обороны Украины до конца текущего года могут освободить в Луганской области еще несколько населенных пунктов.

Об том заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире всеукраинского телемарафона.

Чиновник отметил, что деоккупация в Луганской области, вероятнее всего, будет происходить тяжело, так как российские захватчики там очень основательно подготовились.

"Единственное, что дает мне возможность говорить о хороших новостях в ближайшее время, это то, что я вижу - как развиваются события в направлении Сватово и Кременной. Хотя сейчас на Сватово направили огромное количество войск. И есть даже какая-то фантастическая и глупая идея у россиян - делать контрнаступление на Купянск", - сказал глава ОВА.

Гайдай признал, что такие намерения интервентов совершенно непонятны, как "нам непонятна и вся эта война", которая была проигрышна для РФ "с первого выстрела, с первого прилета".

"Там сейчас идут очень тяжелые бои, но наши войска уже возле Кременной... несколько километров... И я надеюсь, что до конца года что-то еще деоккупируем", - высказал он мнение.