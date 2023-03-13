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Гайдай про бої у Луганській області: окупанти зосередилися на Білогорівці та Кремінній

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Кремінна, Понеділок 13 березня 2023 11:27
Гайдай про бої у Луганській області: окупанти зосередилися на Білогорівці та Кремінній Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія кидає у бій у Луганській області не тільки мобілізованих, але й кадрові підрозділи. Окупанти зосередилися на штурмах Білогорівки та у напрямку Кремінної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Достатньо важка у нас там ситуація, особливу у напрямку Кремінної та Білогорівки, тому що зосередили там максимальні зусилля російські окупаційні війська. Вони туди постійно кидають нові резерви особового складу", - зазначив Гайдай.

За його словами, російська армія на Кремінському напрямку намагається штурмувати, аби прорвати оборону українських військ. Він додав, що у Луганській області у бій кинули також і кадрові підрозділи російських військ.

"З Іркутська, з Хабаровська, і морпіхи, і десантники. Як раз туди вони кидали ту свою сучасну техніку. Там і "Термінатори", і Т-90. На даний час Т-90 у них закінчилися, вже Т-72 воюють", - сказав голова Луганської ОВА.

Гайдай підкреслив, що наразі погодні умови не сприяють наступу ні для одної зі сторін. Проте ситуація може змінитися протягом найближчих тижнів.

"Як раз 2-3 тижні буде достатньо, щоб ми накопичили достатньо сил, щоб трохи змінили ситуацію з глухої оборони, щоб вже переходили до контрнаступу", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що окупанти кидають у Луганську область найсучаснішу техніку. Проте це допомагає їм просуватися вперед.

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