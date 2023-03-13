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Гайдай о боях в Луганской области: оккупанты сосредоточились на Белогоровке и Кременной

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Кременная, Понедельник 13 марта 2023 11:27
Гайдай о боях в Луганской области: оккупанты сосредоточились на Белогоровке и Кременной Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия бросает в бой в Луганской области не только мобилизованных, но и кадровые подразделения. Оккупанты сосредоточились на штурмах Белогоровки и в направлении Кременной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Достаточно тяжелая у нас там ситуация, особенная в направлении Кременной и Белогоровки, потому что сосредоточили там максимальные усилия российские оккупационные войска. Они туда постоянно бросают новые резервы личного состава", - отметил Гайдай.

По его словам, российская армия на Кременском направлении пытается штурмовать, чтобы прорвать оборону украинских войск. Он добавил, что в Луганской области в бой бросили также кадровые подразделения российских войск.

"Из Иркутска, из Хабаровска, и морпехи, и десантники. Как раз туда они бросали ту свою современную технику. Там и "Терминаторы", и Т-90. В настоящее время Т-90 у них закончились, уже Т-72 воюют" , - сказал глава Луганской ОВА.

Гайдай подчеркнул, что погодные условия не способствуют наступлению ни для одной из сторон. Однако ситуация может измениться в течение ближайших недель.

"Как раз 2-3 недели будет достаточно, чтобы мы накопили достаточно сил, чтобы немного изменить ситуацию из глухой обороны, чтобы уже переходили к контрнаступлению", - подчеркнул он.

Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты бросают в Луганскую область самую современную технику. Однако это помогает им продвигаться вперед.

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