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Гайдай о боях за Северодонецк: противник из артиллерии "разбирает" город

Фото: начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай (loga gov ua)
Автор: Илона Свиридова

Украинские силы побеждают в уличных боях за Северодонецк, но противник артиллерией буквально "разбирает" город и укрепления, в результате чего приходится занимать новые позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

"В уличных боях, когда идет стрелковая баталия, то наши побеждают. Но, к сожалению, артиллерия врага просто разбирает этаж за этажом дома, которые используются как укрытия. В этом смысле тяжело, потому что выбьем врага с улицы, они потом начинают из танков и артиллерии, из "Градов" просто разбирать микрорайоны", - отметил Гайдай.

По его словам, в связи с этим украинским бойцам приходится отходить на другие позиции.

Напомним, ранее Гайдай заявил, что Северский Донец обмельчал и российские войска могут снова попытаться форсировать его с выходом на новый плацдарм в Белогоровке.

Также сообщалось, что украинские силы сегодня отбили штурм на Славянск и Северодонецк и остановили наступление из Попасной.

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ЛуганскСеверодонецкВойна России против Украины