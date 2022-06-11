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Гайдай про бої за Сєвєродонецьк: противник з артилерії "розбирає" місто

Фото: начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай (loga gov ua)
Автор: Ілона Свиридова

Українські сили перемагають у вуличних боях за Сєвєродонецьк, але противник артилерією буквально "розбирає" місто і укріплення, в результаті чого доводиться займати нові позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

"У вуличних боях, коли йде стрілецька баталія, то наші перемагають. Але, на жаль, артилерія ворога просто розбирає поверх за поверхом будинку, які використовуються як укриття. У цьому сенсі важко, тому що виб'ємо ворога з вулиці, вони потім починають з танків і артилерії, з "Градів" просто розбирати мікрорайони", - зазначив Гайдай.

За його словами, у зв'язку з цим українським бійцям доводиться відходити на інші позиції.

Нагадаємо, раніше Гайдай заявив, що Сіверський Донець обмільчав і російські війська можуть знову спробувати форсувати його з виходом на новий плацдарм у Білогорівці.

Також повідомлялося, що українські сили сьогодні відбили штурм на Слов'янськ і Сєвєродонецьк і зупинили наступ з Попасної.

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ЛуганськСєвєродонецькВійна Росії проти України