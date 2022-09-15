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Гайдай: бои за Луганскую область будут тяжелыми, оккупанты готовятся к обороне

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t.me/freedom_tv)
Автор: Валерия Полищук

Бои за Луганскую область будут тяжелыми. Поскольку повторить харьковский "мгновенный" сценарий не получится.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир Espreso TV.

"Уже не будет такого фактора неожиданности, как в Харьковской области. Уже они стягивают войска в Сватово, в Троицкое, закапываются и готовятся к обороне", - сказал он.

Гайдай заявил, что когда происходили бои за Изюм, город Сватово был для оккупантов "перевалочной базой".

"Они не оставляли там войска, но формировали определенные подразделения и отправляли их на разные направления. Сейчас для российской армии ситуация ухудшилась, уже отправлять на Изюм им некуда, потому что Изюм они не контролируют, и они понимают, что следующим после Лимана будут Сватово, Троицкое и Кременная, поэтому они туда стягивают все и строят оборонительные сооружения", - заявил он.

Глава ОВА подчеркнул, что оккупантам приходится воевать одновременно на нескольких направлениях: Харьковском, Херсонском и Донецком, и россияне ощущает нехватку личного состава.

"Правда, у оккупантов есть проблема - у них заканчивается "пушечное мясо", поэтому сейчас собирают мужчин по тюрьмам", - заявил он.

Напомним, накануне в Луганске устроили бунт против отправки мужчин воевать на Донецком направлении.

Ранее Гайдай заявлял, что масштабная деоккупация Луганской области начнется с Кременной и Сватово. Основной удар ВСУ ожидается именно там.

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