Гайдай про Білогорівку: як населений пункт вже не існує, але тривають серйозні бої

Українські військові продовжують тримати оборону у селищі Білогорівка (Луганська область), але його як населеного пункту вже не існує.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Там ідуть досить серйозні бойові дії. Наші Сили оборони тримають позиції, вони їх навіть трохи покращили і не дають можливості наступати окупаційним військам. Але і до цього, і після цього територію населеного пункту Білогорівка просто руйнували шаленими обстрілами, досі його обстрілюють і важка артилерія, і танки, і авіабомби, і ракети. Отже, на сьогодні, на жаль, як населений пункт Білогорівка вже не існує", - заявив Гайдай.
Він також нагадав, що саме в Білогорівці було проведено "одну з найганебніших операцій російських військ". Окупанти хотіли організувати там плацдарм, але їх тричі розбивали бійці ЗСУ. Тому "там залишилося близько 100 одиниць ворожої техніки та п'ятсот солдатів РФ".
Нагадаємо, раніше Гайдай заявляв, що російські окупанти не залишили жодного цілого будинку в Новоселівському Луганській області.
Також ми писали, що, за словами Гайдая, українським військовим вдається потроху просуватися вперед на Сватівському та Кремінському напрямках.
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