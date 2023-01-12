Гайдай про Білогорівку: як населений пункт вже не існує, але тривають серйозні бої

"Там ідуть досить серйозні бойові дії. Наші Сили оборони тримають позиції, вони їх навіть трохи покращили і не дають можливості наступати окупаційним військам. Але і до цього, і після цього територію населеного пункту Білогорівка просто руйнували шаленими обстрілами, досі його обстрілюють і важка артилерія, і танки, і авіабомби, і ракети. Отже, на сьогодні, на жаль, як населений пункт Білогорівка вже не існує", - заявив Гайдай.

Фото: Білогорівка на карті (натисніть, щоб збільшити)

Він також нагадав, що саме в Білогорівці було проведено "одну з найганебніших операцій російських військ". Окупанти хотіли організувати там плацдарм, але їх тричі розбивали бійці ЗСУ. Тому "там залишилося близько 100 одиниць ворожої техніки та п'ятсот солдатів РФ".