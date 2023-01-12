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Гайдай о Белогоровке: как населенный пункт уже не существует, но идут серьезные бои

Фото: Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА (loga.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные продолжают держать оборону в поселке Белогоровка (Луганская область), но его как населенного пункта уже не существует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Там идут достаточно серьезные боевые действия. Наши Силы обороны держат позиции, они их даже немного улучшили и не дают возможности наступать оккупационным войскам. Но и до этого, и после этого территорию населенного пункта Белогоровка просто разрушали бешеными обстрелами, до сих пор его обстреливают и тяжелая артиллерия, и танки, и авиабомбы, и ракеты. Так что на сегодняшний день, к сожалению, как населенный пункт Белогоровка уже не существует", - заявил Гайдай.

Фото: Белогоровка на карте (нажмите, чтобы увеличить)

Он также напомнил, что именно в Белогоровке была проведена "одна из самых позорных операций российских войск". Оккупанты хотели организовать там плацдарм, но их трижды разбивали бойцы ВСУ. Поэтому "там осталось около 100 единиц вражеской техники и пятьсот солдат РФ".

Напомним, ранее Гайдай заявлял, что российские оккупанты не оставили ни одного целого дома в Новоселовском Луганской области.

Также мы писали, что, по словам Гайдая, украинским военным удается понемногу продвигаться вперед на Сватовском и Кременском направлениях.

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