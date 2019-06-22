На Гавайях произошло крушение самолета, есть жертвы

На Гавайях при падении двухмоторного самолета погибло 9 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hawaii News Now.

Сообщается, что самолет упал на северном побережье острова Оаху, после чего начался пожар.

Представитель департамента аварийных ситуаций Гонолулу подтвердил, что все девять человек, которые находились на борту самолета, погибли. Также начальник пожарной охраны Мануэль Невес уточнил, что самолет бы гражданским.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Новой Зеландии столкнулись 2 легкомоторных самолета. Инцидент произошел в новозеландском городе Мастертон, где два легкомоторных самолетов столкнулись при заходе на посадку в аэродроме Худ, после столкновения самолеты загорелись. В результате аварии пилоты обоих самолетов погибли.

Напомним, ранее в польском Плоцке во время авиашоу произошла авария самолета Як-52. Самолет, который выполнял фигуры высшего пилотажа, упал в реку во время выполнения фигуры высшего пилотажа. Пилот, который прибыл из Германии, в результате аварии погиб.