На Гавайях началось извержение одного из самых активных вулканов

На Гавайях начал извергать лаву вулкан Килауэа. Он является одним из самых больших и активных вулканов планеты.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на АР.
В кратере Халемаумау на вершине вулкана началось извержение. На кадрах видны фонтаны из лавы и облака вулканического газа.
Извержение полностью происходит в пределах Национального парка "Гавайские вулканы" и не представляет угрозы жилым домам.
Килауэа - самый молодой наземный вулкан на Гавайских островах и самый активный в мире. Его высота составляет 1247 м. Самое масштабное его извержение произошло в 1959 году.
Напомним, на испанском острове Ла-Пальма усилилось извержение вулкана Кумбре-Вьеха.
Отметим, испанские власти объявили остров Ла-Пальма зоной бедствия.