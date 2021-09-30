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На Гавайях началось извержение одного из самых активных вулканов

Автор: Анастасия Рокитна

На Гавайях начал извергать лаву вулкан Килауэа. Он является одним из самых больших и активных вулканов планеты.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на АР.

В кратере Халемаумау на вершине вулкана началось извержение. На кадрах видны фонтаны из лавы и облака вулканического газа.

Фото: на Гавайях начал извергать лаву вулкан Килауэа (twitter.com/Volcanoes_NPS)

Извержение полностью происходит в пределах Национального парка "Гавайские вулканы" и не представляет угрозы жилым домам.

Килауэа - самый молодой наземный вулкан на Гавайских островах и самый активный в мире. Его высота составляет 1247 м. Самое масштабное его извержение произошло в 1959 году.

Напомним, на испанском острове Ла-Пальма усилилось извержение вулкана Кумбре-Вьеха.

Отметим, испанские власти объявили остров Ла-Пальма зоной бедствия.

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Гавайи