На Гаваях почалося виверження одного з найактивніших вулканів

На Гаваях почав вивергати лаву вулкан Кілауеа. Він є одним з найбільших і найактивніших вулканів планети.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на АР.
У кратері Халемаумау на вершині вулкана розпочалося виверження. На кадрах видно фонтани з лави та хмари вулканічного газу.
Виверження повністю відбувається в межах Національного парку "Гавайські вулкани" і не становить загрози житловим будинкам.
Кілауеа - це наймолодший наземний вулкан на Гавайських островах та найактивніший у світі. Його висота становить 1247 м. Наймасштабніше його виверження сталося у 1959 році.
Нагадаємо, на іспанському острові Ла-Пальма посилилося виверження вулкану Кумбре-В'єха.
Зазначимо, іспанська влада оголосила острів Ла-Пальма зоною лиха.