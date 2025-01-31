На Гаваях вивергнувся один із найактивніших вулканів у світі Кілауеа: що відомо

Одне з найактивніших вулканічних утворень Кілауеа знову нагадало про себе. О 18:41 вечора за місцевим часом виверження почалося в кратері Халемаумау, осяваючи небо вогненною лавою.

Вогняні потоки стікали по схилах, висвітлюючи нічну темряву, а густа пара і вулканічні гази піднімалися в повітря.

Приголомшливий вид крупним планом на Кілауеа на Гаваях 17-го числа



@USGSVolcanoes pic.twitter.com/tsIyRxHhMM - Volcaholic (@volcaholic1) 30 січня 2025 року

Ця подія стала вже сьомим епізодом активних викидів лави з вересня 2023 року, підтверджуючи, що Кілауеа залишається одним із найбільш непередбачуваних вулканів на планеті.

За динамікою виверження пильно стежила Гавайська вулканічна обсерваторія (HVO), надаючи оперативну інформацію про його розвиток.

Однак, незважаючи на потужний старт, епізод тривав менше 24 годин. Уже о 10:47 ранку наступного дня викид лави припинився, залишивши по собі лише потоки розплавленої породи, що охололи, і гарячі вулканічні гази.