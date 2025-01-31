На Гавайях извергся один из самых активных вулканов в мире Килауэа: что известно

В понедельник, 27 января, в кратере Халемаумау вырвались потоки лавы. Вулкан Килауэа на Гавайях снова устроил извержение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Scimag.
Одно из самых активных вулканических образований Килауэа снова напомнило о себе. В 18:41 вечера по местному времени извержение началось в кратере Халемаумау, озаряя небо огненной лавой.
Огненные потоки стекали по склонам, освещая ночную темноту, а густой пар и вулканические газы поднимались в воздух.
Потрясающий вид крупным планом на Килауэа на Гавайях 17-го числа- Volcaholic (@volcaholic1) 30 января 2025 года
@USGSVolcanoes pic.twitter.com/tsIyRxHhMM
Это событие стало уже седьмым эпизодом активных выбросов лавы с сентября 2023 года, подтверждая, что Килауэа остается одним из самых непредсказуемых вулканов на планете.
Извержение вулкана Килауэа на Гавайях, США. 28 января 2025 года. pic.twitter.com/VjHNXaMEId- ℂ
Напомним, что 15 января в Индонезии произошло извержение вулкана, которое выбросило в небо густое облако пепла на высоту до четырех километров. Индонезийские власти начали эвакуацию около 3000 человек.