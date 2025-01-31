На Гавайях извергся один из самых активных вулканов в мире Килауэа: что известно

Одно из самых активных вулканических образований Килауэа снова напомнило о себе. В 18:41 вечера по местному времени извержение началось в кратере Халемаумау, озаряя небо огненной лавой.

Огненные потоки стекали по склонам, освещая ночную темноту, а густой пар и вулканические газы поднимались в воздух.

Потрясающий вид крупным планом на Килауэа на Гавайях 17-го числа



@USGSVolcanoes pic.twitter.com/tsIyRxHhMM - Volcaholic (@volcaholic1) 30 января 2025 года

Это событие стало уже седьмым эпизодом активных выбросов лавы с сентября 2023 года, подтверждая, что Килауэа остается одним из самых непредсказуемых вулканов на планете.