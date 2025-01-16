В Індонезії почалося виверження вулкана Ібу: тисячі жителів евакуюються
Вчора, 15 січня, сталося виверження вулкана, яке викинуло в небо густу хмару попелу на висоту до чотирьох кілометрів. Індонезійська влада почала евакуацію близько 3000 осіб, які проживають поблизу вулкана Ібу на східному острові Хальмахера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Згідно з даними вулканологічного агентства Індонезії, виверження тривало близько двох хвилин, після чого рівень небезпеки в прилеглих районах було підвищено до максимального.
Евакуація в терміновому порядку
Представник агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Абдул Мухарі повідомив, що евакуація жителів почалась пізно ввечері в середу. Пріоритет було віддано 3000 жителям, які розташовані найближче до вулкана. Він також зазначив, що в зоні ризику перебуває близько 13 000 осіб.
#BREAKING #INDONESIA #HALMAHERA- LW World News (@LoveWorld_Peopl) 15 січня2025 року
ІНДОНЕЗІЯ : МАСИВНЕ ВИВЕРЖЕННЯ ВУЛКАНА МАУНТ ІБУ
на віддаленому острові Халмахера.
Тисячі острів'ян мають бути евакуйовані після виверження.
Це вже п'яте виверження в цьому році. #Ultimahora #IBU #Вулкан #Вулкани #Виверження #Вулкан #Erupcion pic.twitter.com/HuLtPTlxKn
Відео: LW World News
"Судячи із ситуації на місцях, вона, як і раніше, досить стабільна", - заявив Абдул Мухарі.
Індонезія на лінії "Вогняного кільця"
Вулкан Ібу, як і багато інших в Індонезії, розташований на Тихоокеанському "Вогняному кільці" - зоні підвищеної вулканічної та сейсмічної активності. У країні налічується 127 діючих вулканів, і виверження відбуваються регулярно.
Mt Ibu в Індонезії сьогодні вранці (за місцевим часом) знову вивергнувся...pic.twitter.com/ASWPvmxUA6- Volcaholic (@volcaholic1) 15 січня 2025 року
Відео: Volcaholic
Минулого року вулкан Ібу вже проявляв активність, що в травні призвело до евакуації жителів із семи довколишніх сіл.
Нагадаємо, що вулкан, розташований неподалік Рейк’явіка, вивергся вдесяте за останні три роки, створивши видовищні фонтани лави та диму. За даними Метеорологічного управління Ісландії, інцидент не спричинив перебоїв у роботі інфраструктури чи авіасполучення.