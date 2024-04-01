Росія може стояти за випадками "гаванського синдрому" в агентів ФБР та ЦРУ на Кубі

Журналісти-розслідувачі з 60 Minutes (проєкт CBS), The Insider і Der Spiegel встановили зв’язок з Росією в "аномальних інцидентах зі здоров’ям", які загадковим чином трапилися з приблизно сотнею американських чиновників з ФБР, ЦРУ, Держдепартаменту на Кубі та в інших країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS .

Провідний американський військовий слідчий підполковник армії у відставці Грег Едгрін, який керував розслідуванням Пентагону щодо "гаванського синдрому", сказав, що у досліджуваних обставинах справи "постійно існував зв'язок з Росією".

Він відмовився повідомити деталі, посилаючись на секретність розслідування.

Одна зі співбесідниць журналістів, жертва синдрому, яка досі є агенткою ФБР, говорила про розслідування за її участю, в якому фігурує, за даними авторів матеріалу, росіянин Віталій Ковальов. Він відсидів у США 30 місяців за швидкісну їзду і повернувся до РФ у 2022 році попри застереження американських спецслужб.

При обшуку в нього знайшли пристрій, здатний стирати комп’ютеризовані дані автомобіля, включаючи записи GPS.

Наразі відомо, що Ковальов загинув на війні проти України.

Журналіст The Insider Христо Грозєв припускає, що Ковальов був російським шпигуном. Він навчався у військовому інституті, де вивчав радіоелектроніку. Після двох років роботи у військовому інституті росіянин раптово став шеф-кухарем у Нью-Йорку.

Адвокат Марк Зейд, який має понад два десятки клієнтів із симптомами "гаванського синдрому", сказав, що більшість з них "робили щось, пов’язане з Росією".

Грозєв вважає, що до подій може бути причетний підрозділ російської розвідки 29155. Він знайшов документ про те, що "офіцер 29155 отримав премію за роботу над "потенційними можливостями нелетальної акустичної зброї".

Також є докази того, що згаданий офіцер міг бути присутнім у Тбілісі, коли американці повідомляли про відповідні інциденти там.

Джерела розповіли 60 Minutes, що розслідування інцидентів було зосереджено проти росіянина Альберта Авер’янова, сина командира частини 29155.