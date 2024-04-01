Россия может стоять за случаями "гаванского синдрома" у агентов ФБР и ЦРУ на Кубе

Журналисты-расследователи из 60 Minutes (проект CBS), The Insider и Der Spiegel установили связь с Россией в "аномальных инцидентах со здоровьем", загадочным образом случившихся с примерно сотней американских чиновников из ФБР, ЦРУ, Госдепартамента на Кубе и в других странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS .

Ведущий американский военный следователь подполковник армии в отставке Грег Эдгрин, руководивший расследованием Пентагона по "гаванскому синдрому", сказал, что в изучаемых обстоятельствах дела "постоянно существовала связь с Россией".

Он отказался сообщить детали, ссылаясь на секретность расследования.

Одна из собеседниц журналистов, жертва синдрома, до сих пор являющаяся агентом ФБР, говорила о расследовании с ее участием, в котором фигурирует, по данным авторов материала, россиянин Виталий Ковалев. Он отсидел в США 30 месяцев за скоростную езду и вернулся в РФ в 2022 году, несмотря на предостережения американских спецслужб.

При обыске у него обнаружили устройство, способное стирать компьютеризированные данные автомобиля, включая записи GPS.

Сейчас известно, что Ковалев погиб на войне против Украины.

Журналист The Insider Христо Грозев предполагает, что Ковалев был российским шпионом. Он изучал радиоэлектронику в военном институте. После двух лет работы в институте россиянин внезапно стал шеф-поваром в Нью-Йорке.

Адвокат Марк Зейд, у которого есть более двух десятков клиентов с симптомами "гаванского синдрома", сказал, что большинство из них "делали что-то связанное с Россией".

Грозев считает, что к событиям может быть причастно подразделение российской разведки 29 155. Он нашел документ о том, что "офицер 29 155 получил премию за работу над "потенциальными возможностями нелетального акустического оружия".

Также есть доказательства того, что упомянутый офицер мог присутствовать в Тбилиси, когда американцы сообщали о соответствующих инцидентах там.

Источники рассказали 60 минут, что расследование инцидентов было сосредоточено против россиянина Альберта Аверьянова, сына командира части 29155.