Гауйлятер села під Харковом закликав людей отримувати паспорти РФ. Йому оголосили підозру

Правоохоронці встановили особу гауляйтера села Лукʼянці в Харківській області. Йому оголосили підозру в колабораційній діяльності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За даними слідства, житель села Лук'янці Харківського району під час окупації села потоваришував із російськими військовими. У липні минулого року колаборант добровільно обійняв посаду "старости" села.
Фото: Колаборант (facebook.com/prokuraturakharkiv)
Правоохоронці з'ясували, що псевдопосадовець агітував місцевих жителів якомога швидше отримувати російські паспорти.
Йому заочно повідомлено про підозру 54-річному чоловіку за фактом колабораціоністської діяльності.
Наразі підозрюваний переховується від слідства, вирішується питання про оголошення його в розшук. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нещодавно правоохоронці оголосили про підозру "судді Кіровського міжрайонного суду Донецька". Їй загрожує 15 років в'язниці.
Також українські правоохоронці оголосили підозру голові Центральної виборчої комісії Росії Еллі Памфіловій за проведення незаконних "виборів" в Україні.
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