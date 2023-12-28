Гауйлятер села під Харковом закликав людей отримувати паспорти РФ. Йому оголосили підозру

Деталі справи

За даними слідства, житель села Лук'янці Харківського району під час окупації села потоваришував із російськими військовими. У липні минулого року колаборант добровільно обійняв посаду "старости" села.

Фото: Колаборант (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Правоохоронці з'ясували, що псевдопосадовець агітував місцевих жителів якомога швидше отримувати російські паспорти.

Йому загрожує до 10 років в'язниці

Йому заочно повідомлено про підозру 54-річному чоловіку за фактом колабораціоністської діяльності.

Наразі підозрюваний переховується від слідства, вирішується питання про оголошення його в розшук. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Правоохоронці виявляють зрадників і колаборантів в Україні

Нещодавно правоохоронці оголосили про підозру "судді Кіровського міжрайонного суду Донецька". Їй загрожує 15 років в'язниці.

Також українські правоохоронці оголосили підозру голові Центральної виборчої комісії Росії Еллі Памфіловій за проведення незаконних "виборів" в Україні.