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Гауйлятер села под Харьковом призывал людей получать паспорта РФ. Ему объявили подозрение

Архивное фото: Гауйлятер села под Харьковом призвал людей получать паспорта РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители установили личность гауляйтера села Лукьянцы в Харьковской области. Ему объявили подозрение в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали дела

По данным следствия, житель села Лукьянцы Харьковского района во время оккупации села подружился с российскими военными. В июле прошлого года коллаборационист добровольно занял должность "старосты" села.

Фото: Коллаборант (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Правоохранители выяснили, что псевдочиновник агитировал местных жителей как можно скорее получать российские паспорта.

Ему грозит до 10 лет тюрьмы

Ему заочно сообщено о подозрении 54-летнему мужчине по факту коллаборационистской деятельности.

Сейчас подозреваемый скрывается от следствия, решается вопрос об объявлении его в розыск. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Правоохранители обнаруживают предателей и коллаборантов в Украине

Недавно правоохранители объявили о подозрении "судьи Кировского межрайонного суда Донецка". Ей грозит 15 лет тюрьмы.

Также украинские правоохранители объявили подозрение главе Центральной избирательной комиссии России Элли Памфиловой за проведение незаконных "выборов" в Украине.

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