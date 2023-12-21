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Жителька Донецької області працювала суддею в окупантів. Їй оголошено підозру в держзраді

Четвер 21 грудня 2023 05:39
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Жителька Донецької області працювала суддею в окупантів. Їй оголошено підозру в держзраді Ілюстративне фото: жительці Донецька оголосили підозру у держзраді (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Жителька Донецької області добровільно співпрацювала з росіянами, та очолила один з так званих судів окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Донецької області.

За даними слідства, у серпні 2022 року донеччанка, маючи проросійські погляди та бажання наживи, погодилася працювати на окупантів. Вона обійняла псевдопосаду судді "Кіровського міжрайонного суду м. Донецька".

Жінка наразі незаконно засуджує громадян України у відповідності до нікчемного законодавства так званої республіки. В такий спосіб вона здійснює "правосуддя" від імені та в інтересах Російської Федерації.

"Згідно з українським законодавством максимально жінці загрожує 15 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на 15 років та конфіскацією майна", - сказано у повідомленні.

Наразі підозрювана перебуває у розшуку та стосовно неї слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюють досудове розслідування.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Херсоні правоохоронці затримали колаборанта, який торік допомагав Росії проводити "референдум".

Тим часом жителя Закарпатської області засудили до чотирьох років за сприяння втечі військовозобов’язаних за кордон.

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