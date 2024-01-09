Гауляйтеру окупованого Сєвєродонецька оголосили нову підозру: що закидають колаборанту

Гауляйтеру окупованого Сєвєродонецька в Луганській області та двом іншим колаборантам оголосили підозри. Їх готуються оголосити в розшук.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України та Луганську обласну прокуратуру.
З липня 2022 року і дотепер на території тимчасово окупованої Луганської області діє злочинне угруповання. Створив і очолив його так званий "глава адміністрації міста Сєвєродонецьк ЛНР", який почав співпрацювати з ворогом ще з 2014 року. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну він був "главою адміністрації міста Брянки "ЛНР".
До діяльності псевдооргану влади він залучив проросійськи налаштованих мешканців регіону. На посаду "заступника голови" було призначено колишню керівницю одного з відділів Департаменту соцзахисту населення Луганської обласної ВЦА, яка після вересневих "виборів" 2023 року стала "главою ради міського округу міста Сєвєродонецьк".
Фото: Колаборанти Сєвєродонецька (facebook.com/UA.National.Police)
Очолила окупаційне "управління освіти" - ексначальниця підрозділу Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА, яка займалася господарськими питаннями.
Підозрювані поширюють антиукраїнські наративи шляхом організації публічних заходів за участю представників так званого "уряду ЛНР" і РФ.
"Задокументовано проведення понад 30 таких заходів із використанням російської символіки та гасел", - йдеться в повідомленні.
Крім того, фігуранти проводять збори з налагодження роботи "органів влади" в захопленому місті, дають інтерв'ю пропагандистським медіа, де відкрито підтримують державу-агресора та встановлену ним владу, утвердження окупації частини території України.
Їм інкримінують організацію та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією, спрямованих на її підтримку, та активну участь у таких заходах, вчинені організованою групою.
Наразі вирішується питання про оголошення фігурантів у розшук та обрання їм запобіжного заходу.
Голова військової адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк у червні 2022 року повідомив, що місто захопили російські війська.
Уже в серпні Офіс генерального прокурора оголосив про підозру гауляйтеру захопленого Сєвєродонецька. Однак на своїй "посаді" він пробув недовго.
У жовтні 2022 року правоохоронці повідомили про підозру в колабораційній діяльності поточному "голові" окупованого Сєвєродонецька.
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