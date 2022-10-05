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Гауляйтера окупованого Сєвєродонецька підозрюють у колабораціонізмі

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Сєвєродонецьк, Середа 05 жовтня 2022 15:46
Гауляйтера окупованого Сєвєродонецька підозрюють у колабораціонізмі Фото: Гауляйтера окупованого Сєвєродонецька підозрюють у колабораціонізмі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці повідомили про підозру у колабораційній діяльності "голові" окупованого Сєвєродонецька (Луганська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

За інформацією слідчих, мешканець окупованої Брянки був призначений на посаду "в.о. голови адміністрації м. Сєвєродонецька "ЛНР".

"Підозрюваний виконує вказівки "голови" псевдореспубліки та легалізовує російську окупаційну владу на території міста. У захопленому місті в руїнах так званий "керівник" нібито налагоджує "мирне життя", розповсюджуючи проросійські наративи".

Гауляйтера окупованого Сєвєродонецька підозрюють у колабораціонізмі

Чоловіку оголосили про підозру у колабораційній діяльності, за що йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

У прокуратурі повідомили, що на бік російських окупантів чоловік перейшов ще у 2014 році. Тоді він став "головою адміністрації м. Брянки "ЛНР". Чоловіка вже обвинувачують у наступних злочинах:

  • Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;
  • Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • Створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації.

Нагадаємо, що минулому "меру" Сєвєродонецька також повідомили про підозру. Він пробув на своїй "посаді" не тривалий час.

Нагадаємо, раніше українська влада заявляла, що Сєвєродонецьк повністю захоплений противником.

Як уточнив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, місто зруйноване на 90%.

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