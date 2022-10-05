Гауляйтера окупованого Сєвєродонецька підозрюють у колабораціонізмі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

За інформацією слідчих, мешканець окупованої Брянки був призначений на посаду "в.о. голови адміністрації м. Сєвєродонецька "ЛНР".

"Підозрюваний виконує вказівки "голови" псевдореспубліки та легалізовує російську окупаційну владу на території міста. У захопленому місті в руїнах так званий "керівник" нібито налагоджує "мирне життя", розповсюджуючи проросійські наративи".

Чоловіку оголосили про підозру у колабораційній діяльності, за що йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

У прокуратурі повідомили, що на бік російських окупантів чоловік перейшов ще у 2014 році. Тоді він став "головою адміністрації м. Брянки "ЛНР". Чоловіка вже обвинувачують у наступних злочинах: