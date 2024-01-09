Гауляйтеру оккупированного Северодонецка объявили новое подозрение: что вменяют коллаборанту

Гауляйтеру оккупированного Северодонецка в Луганской области и двум другим коллаборантам объявили подозрения. Их готовятся объявить в розыск.

О ком идет речь

С июля 2022 года и до сих пор на территории временно оккупированной Луганской области действует преступная группировка. Создал и возглавил ее так называемый "глава администрации города Северодонецк ЛНР", который начал сотрудничать с врагом еще с 2014 года. До полномасштабного вторжения РФ в Украину он был "главой администрации города Брянки "ЛНР".

К деятельности псевдооргана власти он привлек пророссийски настроенных жителей региона. На должность "заместителя главы" была назначена бывшая руководительница одного из отделов Департамента соцзащиты населения Луганской областной ВГА, которая после сентябрьских "выборов" 2023 года стала "главой совета городского округа города Северодонецк".

Фото: Колоборанты Северодонецка (facebook.com/UA.National.Police)

Возглавила оккупационное "управление образования" - экс-начальница подразделения Управления образования Северодонецкой городской ВГА, которая занималась хозяйственными вопросами.

Что стало причиной для оглашения подозрений

Подозреваемые распространяют антиукраинские нарративы путем организации публичных мероприятий с участием представителей так называемого "правительства ЛНР" и РФ.

"Задокументировано проведение более 30 таких мероприятий с использованием российской символики и лозунгов", - говорится в сообщении.

Кроме того, фигуранты проводят собрания по налаживанию работы "органов власти" в захваченном городе, дают интервью пропагандистским медиа, где открыто поддерживают государство-агрессора и установленную им власть, утверждение оккупации части территории Украины.

Что им грозит

Им инкриминируют организацию и проведение мероприятий политического характера, осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией, направленных на ее поддержку, и активное участие в таких мероприятиях, совершенные организованной группой.

Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантов в розыск и избрании им меры пресечения.

Оккупация Северодонецка и "новая власть" в городе

Глава военной администрации Северодонецка Александр Стрюк в июне 2022 года сообщил, что город захватили российские войска.

Уже в августе Офис генерального прокурора объявил о подозрении гауляйтеру захваченного Северодонецка. Однако на своей "должности" он пробыл недолго.

В октябре 2022 года правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности текущему "председателю" оккупированного Северодонецка.