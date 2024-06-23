Гауляйтеру Балицькому оголосили підозру за депортацію мешканців Запорізької області

Згідно з текстом підозри, Євген Балицький створив псевдолегальний механізм боротьби з цивільними, які не підтримували окупаційну владу.

14 липня 2022 року він видав указ про заходи відповідальності за правопорушення, що загрожують громадському порядку та безпеці.

На виконання цього указу не менше 50 цивільних осіб були примусово переміщені з місця їх постійного проживання на окупованій території Запорізької області, зокрема в Мелітопольському, Василівському, Пологівському та Бердянському районах.

Справу розслідує управління СБУ в Запорізькій області.

У 2023 році Балицького заочно засудили до 15 років позбавлення волі за колабораціонізм.

Будучи депутатом Запорізької облради від партії "Опозиційний блок", Балицький до 5 травня 2022 року добровільно обійняв посаду голови окупаційної "Військово-цивільної адміністрації Запорізької області". Надалі він організував референдум на тимчасово окупованій території про входження Запорізької області до складу Російської Федерації.

У 2012-2014 роках Балицький був народним депутатом від Партії регіонів, а пізніше від групи "Економічний розвиток".

Що відомо про Балицького

Гауляйтер заочно отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна через визнання винним по низці статей:

ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 - участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 110 - умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб.

Колишній народний депутат від забороненої партії "ОПЗЖ" був одним із перших, хто публічно підтримав повномасштабну війну Росії проти України. Згодом терористи призначили його головою окупаційної адміністрації країни-агресора на тимчасово захопленій частині Запорізької області.

Як повідомляло РБК-Україна, нещодавно Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції щодо націоналізації активів колаборанта Євгена Балицького.

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