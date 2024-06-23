Гауляйтеру Балицкому объявили подозрение за депортацию жителей Запорожской области

Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение главе оккупационной администрации временно оккупированной Запорожской области Евгению Балицкому в новом уголовном производстве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст подозрения, опубликованном на сайте офиса Генпрокурора от 21 июня.
Согласно тексту подозрения, Евгений Балицкий создал псевдолегальный механизм борьбы с гражданскими, не поддерживавшими оккупационные власти. 14 июля 2022 года он издал указ о мерах ответственности за правонарушения, угрожающие общественному порядку и безопасности. Во исполнение этого указа не менее 50 гражданских лиц были принудительно перемещены с места их постоянного проживания на оккупированной территории Запорожской области, в частности, в Мелитопольском, Васильевском, Пологовском и Бердянском районах.
Дело расследует управление СБУ в Запорожской области.
В 2023 году Балицкого заочно приговорили к 15 годам лишения свободы за коллаборационизм.
Будучи депутатом Запорожского облсовета от партии «Оппозиционный блок», Балыцкий до 5 мая 2022 года добровольно вступил в должность главы оккупационной «Военно-гражданской администрации Запорожской области». В последствии он организовал референдум на временно оккупированной территории о вхождении Запорожской области в состав Российской Федерации.
В 2012-2014 годах Балицкий был народным депутатом от Партии регионов, а позже группы "Экономическое развитие".
Гауляйтер заочно получил 15 лет заключения с конфискацией имущества из-за признания виновным по ряду статей:
Бывший народный депутат от запретной партии "ОПЗЖ" был одним из первых, кто публично поддержал полномасштабную войну России против Украины. Впоследствии террористы назначили его главой оккупационной администрации страны-агрессора на временно захваченной части Запорожской области.
Как сообщало РБК-Украина, недавно Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск Министерства юстиции по поводу национализации активов коллаборанта Евгения Балицкого.
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