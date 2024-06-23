Гауляйтеру Балицкому объявили подозрение за депортацию жителей Запорожской области

Согласно тексту подозрения, Евгений Балицкий создал псевдолегальный механизм борьбы с гражданскими, не поддерживавшими оккупационные власти. 14 июля 2022 года он издал указ о мерах ответственности за правонарушения, угрожающие общественному порядку и безопасности. Во исполнение этого указа не менее 50 гражданских лиц были принудительно перемещены с места их постоянного проживания на оккупированной территории Запорожской области, в частности, в Мелитопольском, Васильевском, Пологовском и Бердянском районах.

Дело расследует управление СБУ в Запорожской области.

В 2023 году Балицкого заочно приговорили к 15 годам лишения свободы за коллаборационизм.

Будучи депутатом Запорожского облсовета от партии «Оппозиционный блок», Балыцкий до 5 мая 2022 года добровольно вступил в должность главы оккупационной «Военно-гражданской администрации Запорожской области». В последствии он организовал референдум на временно оккупированной территории о вхождении Запорожской области в состав Российской Федерации.

В 2012-2014 годах Балицкий был народным депутатом от Партии регионов, а позже группы "Экономическое развитие".

Что известно о Балицком

Гауляйтер заочно получил 15 лет заключения с конфискацией имущества из-за признания виновным по ряду статей:

ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 - участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 110 - умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц.

Бывший народный депутат от запретной партии "ОПЗЖ" был одним из первых, кто публично поддержал полномасштабную войну России против Украины. Впоследствии террористы назначили его главой оккупационной администрации страны-агрессора на временно захваченной части Запорожской области.

Как сообщало РБК-Украина, недавно Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск Министерства юстиции по поводу национализации активов коллаборанта Евгения Балицкого.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .