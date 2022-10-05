Гауляйтера окупованого Сєвєродонецька підозрюють у колабораціонізмі

За інформацією слідчих, мешканець окупованої Брянки був призначений на посаду "в.о. голови адміністрації м. Сєвєродонецька "ЛНР".

"Підозрюваний виконує вказівки "голови" псевдореспубліки та легалізовує російську окупаційну владу на території міста. У захопленому місті в руїнах так званий "керівник" нібито налагоджує "мирне життя", розповсюджуючи проросійські наративи".

Чоловіку оголосили про підозру у колабораційній діяльності, за що йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

У прокуратурі повідомили, що на бік російських окупантів чоловік перейшов ще у 2014 році. Тоді він став "головою адміністрації м. Брянки "ЛНР". Чоловіка вже обвинувачують у наступних злочинах: