Гауляйтера оккупированного Северодонецка подозревают в коллаборационизме

По информации следователей, житель оккупированной Брянки был назначен на должность "и.о. главы администрации г. Северодонецка "ЛНР".

"Подозреваемый выполняет указания "главы" псевдореспублики и легализует российские оккупационные власти на территории города. В захваченном городе в руинах так называемый "руководитель" якобы налаживает "мирную жизнь", распространяя пророссийские нарративы".

Мужчине объявили о подозрении в коллаборационной деятельности, за что ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В прокуратуре сообщили, что на сторону российских кафиров мужчина перешел еще в 2014 году. Тогда он стал главой администрации г. Брянки ЛНР. Мужчину уже обвиняют в следующих преступлениях: