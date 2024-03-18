Гауляйтера громади під Києвом відправили до в'язниці, він здавав росіянам учасників АТО

Деталі справи

На початку березня 2022 року окупанти примусово зібрали місцеве населення. Під час виступу перед громадянами засуджений повідомив, що відтепер він новообраний "голова" Димерської громади.

Фото: Колаборант (facebook.com/pgo.gov.ua)

Він дав інтерв'ю російському медіа, в якому розповідав про лояльність окупантів і необхідність співпраці з ними. В адміністративній будівлі селищної ради здійснював прийом громадян, роздавав мешканцям населеного пункту газети з пропагандою збройної агресії РФ проти України та "гуманітарну допомогу", яка надходила з території країни-агресора.

Гауляйтер підбирав людей для незаконної співпраці із ЗС Росії, залучав їх до виконання робіт у селищній раді та на території громади.

Крім того, засуджений надавав російським військовослужбовцям відомості про учасників АТО, територіальної оборони та депутатів серед місцевих жителів.

Його відправили до в'язниці

Суд визнав жителя Київської області винним у колабораційній діяльності та несанкціонованому поширенні інформації про Збройні сили України в умовах воєнного стану.

Його засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною строком на 15 років обіймати посади в органах державної влади та в органах місцевого самоврядування, а також організаціях, що надають публічні послуги. Наразі чоловік перебуває під вартою.

Вироки поплічникам Росії

Нещодавно повідомлялося, що агент ФСБ коригував ракетні удари росіян по Києву. Його засудили до 15 років в'язниці за держзраду.

Також жителя Сумської області засудили до 10 років в'язниці, він передавав росіянам інформацію про позиції Збройних сил України.