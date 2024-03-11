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Гауляйтера Балаклеи приговорили к 14 годам тюрьмы и конфисковали элитный внедорожник

Украина, Понедельник 11 марта 2024 16:35
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Гауляйтера Балаклеи приговорили к 14 годам тюрьмы и конфисковали элитный внедорожник Архивное фото: Гауляйтера Балаклеи приговорили к 14 годам тюрьмы и конфисковали элитный внедорожник (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывшего гауляйтера освобожденной Балаклеи в Харьковской области приговорили к 14 годам тюрьмы. Также у него конфисковали имущество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

Как установило расследование, осужденным является бывший сотрудник местного подразделения расформированной милиции. В начале полномасштабного вторжения России он одним из первых в Балаклее поддержал захватчиков.

За это его назначили главой оккупационного "отдела МВД РФ", который действовал в захваченном в то время городе.

Находясь в рядах псевдоучреждения, он занимался фабрикованием "уголовных дел" против украинских патриотов и организовывал дежурство подчиненных на блокпостах. Впоследствии коллаборанта "повысили" до гауляйтера местной общины.

Приговор кафиру

На этой "должности" он распространял кремлевский режим на территории города, в частности помогал захватчикам проводить репрессии против участников движения сопротивления. Правоохранители задержали злоумышленника при освобождении Купянска, где он скрывался от правосудия.

Суд назначил ему 14 лет тюрьмы за коллаборационную деятельность с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 11 лет.

Также у него конфисковано частное имущество. Речь идет об элитной недвижимости общей площадью почти 200 м², а также внедорожнике премиум-класса.

Приговоры для предателей и оккупантов

Недавно суд вынес приговор соратнику ликвидированного предателя Илье Кивы. Осужденный шпионил за комплексами противовоздушной обороны в Днепропетровской области.

Также четверо предателей, воевавших против сил обороны на восточном и южном фронтах, получили реальные сроки заключения. Их приговорили к 15 годам лишения свободы.

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