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Гауляйтер Запорізької області заявив про часткову евакуацію в регіоні

Фото: гауляйтеру Запорізької області заявив про часткову евакуацію в регіоні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В 18 населених пунктах на тимчасово окупованій частині території Запорізької області оголошено часткову евакуацію.

Про це заявив гауляйтер Євген Балицький, пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Интерфакс".

Зазначається, що цивільних нібито вивезуть углиб регіону.

"Ухвалено рішення прибрати насамперед дітей із батьками, літніх людей, інвалідів, пацієнтів лікувальних установ від вогневого впливу супротивника і перемістити з прифронтових територій углиб області", - відзначив Балицький.

Гауляйтер додав, що евакуація торкнеться населених пунктів:

  • Тимошівка;
  • Смирнове;
  • Тарасівка;
  • Орлянське;
  • Молочанськ;
  • Куйбишеве;
  • Пришиб;
  • Токмак;
  • Мала Білозерка;
  • Василівка;
  • Велика Білозерка;
  • Дніпрорудне;
  • Михайлівка;
  • Кам'янка-Дніпровська;
  • Енергодар;
  • Пологи;
  • Кінські Роздори;
  • Розівка.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Мелітопольського міського голови Івана Федорова, російські окупанти почали масово відбирати у цивільних легкомоторні судна на окупованій частині Запорізької області.

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