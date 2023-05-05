RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Гауляйтер Запорожской области заявил о частичной эвакуации в регионе

Фото: гауляйтеру Запорожской области заявил о частичной эвакуации в регионе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В 18 населенных пунктах на временно оккупированной части территории Запорожской области объявлена частичная эвакуация.

Об этом заявил гауляйтер Евгений Балицкий, пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Интерфакс".

Отмечается, что гражданских якобы вывезут в глубь региона.

"Принято решение убрать прежде детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника и переместить с прифронтовых территорий вглубь области", - отметил Балицкий.

Гауляйтер добавил, что эвакуация коснется населенных пунктов:

  • Тимошевка;
  • Смирново;
  • Тарасовка;
  • Орлянское;
  • Молочанск;
  • Куйбышево;
  • Пришиб;
  • Токмак;
  • Малая Белозерка;
  • Васильевка;
  • Большая Белозерка;
  • Днепрорудное;
  • Михайловка;
  • Каменка-Днепровская;
  • Энергодар;
  • Пологи;
  • Конские Раздоры;
  • Розовка.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Мелитопольского городского головы Ивана Федорова, российские оккупанты начали массово отбирать у гражданских легкомоторные суда на оккупированной части Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЗапорожская область