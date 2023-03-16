Окупанти з порту Бердянська вивозять на баржах українську пшеницю, - Генштаб
Росія продовжує вивозити з України награбоване зерно. З морського порту тимчасово окупованого Бердянська росіяни баржами вивозять пшеницю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
"В місті Бердянськ Запорізької області, з акваторії морського порту, відзначено транспортування ворожими буксирами російської самохідної баржі, яка завантажена пшеницею", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що на окупованій частині Запорізької області загарбники викрали та реалізували у 2022 році 300 тисяч тонн зернових, олійних та зернобобових культур.
Крім того, раніше у Мінсоцполітики назвали суму втрат сільського господарства від російської повномасштабної війни.
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