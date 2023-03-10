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У Львові затримали організатора роботи "пунктів обміну" валют, які працюють у Бердянську

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Україна, П'ятниця 10 березня 2023 17:46
У Львові затримали організатора роботи "пунктів обміну" валют, які працюють у Бердянську Фото: У Львові затримали колаборанта, який організував роботу "пунктів обміну" валют у Бердянську (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Мешканець Львова дистанційно організував роботу "пунктів обміну" валют в окупованому Бердянську (Запорізька область). Правоохоронці виявили та затримали його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Підозрюваний перебуваючи на підконтрольній Україні території, організував ведення на території тимчасового окупованого м. Бердянськ господарської діяльності щодо обміну валют", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у змові з незаконною окупаційною владою у травні 2022 року він зареєстрував декілька "суб’єктів підприємницької діяльності". Також він отримав відповідні "ліцензії" та організував роботу "пунктів обміну" валют.

"Перебуваючи на підконтрольній Україні території, підозрюваний керував їх діяльністю, надавав вказівки співучасникам, отримував прибуток, організовував передачу грошових коштів незаконним органам влади за сприяння у здійсненні такої діяльності", - додали у прокуратурі.

Чоловік виводив гроші на підконтрольну Україні територію. Його затримали у місті Львові та повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

Нагадаємо, що правоохоронці оголосили підозри новим очільникам "міністерств" терористичної організації "ДНР" та "ЛНР". Вони "передали" ворогу агропідприємства та лікарні Донецької та Луганської областей.

Як повідомлялось, СБУ затримала російських інформаторів, які шпигували за керівництвом військкоматів у Києві. Вони намагалися збирати закриті відомості поблизу українських військових частин.

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