Гауляйтер Сальдо попал в больницу: с чем это связано

Появилась информация, что главный гауляйтер Херсона Владимир Сальдо попал в больницу. Это может быть связно с онкологическими проблемами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя .

"Вероятно это плановые мероприятия в связи с онкологическими проблемами. Но как прозаично - до этого он постоянно лечился в Израиле, потому что уровень медицины там другой. А теперь находится в Херсоне, откуда вынужденно выезжают лучшие специалисты, потому что не хотят работать с оккупантами, и критически не хватает лекарств. Понимаю, что для Сальдо их найдут, но может и здесь - решит карма, не дожидаясь ВСУ", - пояснил Хлань.

Напомним, на днях пропаганда РФ рассказывала о покушении на Сальдо. Однако эти слухи были опровергнуты.

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