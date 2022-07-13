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Гауляйтер Сальдо потрапив до лікарні: з чим це пов'язано

Фото: Володимир Сальдо (facebook.com/saldovladimir)
Автор: Євгеній Прокопенко

З'явилася інформація, що головний гауляйтер Херсона Володимир Сальдо потрапив до лікарні. Це може бути пов'язно з онкологічними проблемами.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на депутата Херсонської облради Сергія Халаня.

"Ймовірно це планові заходи у зв’язку з онкологічними проблемами. Але як прозаїчно - до цього він постійно лікувався в Ізраїлі, бо рівень медицини там інший. А тепер перебуває в Херсоні, звідки вимушено виїжджають найкращі спеціалісти, бо не хочуть працювати з окупантами, і критично не вистачає ліків. Розумію, що для Сальдо їх знайдуть, але може й тут - вирішить карма, не чекаючи ЗСУ", - пояснив Хлань.

Нагадаємо, днями пропаганда РФ розповідала про замах на Сальдо. Однак ці чутки були спростовані.

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