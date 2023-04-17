"Гауляйтер Медведчук". Який у РФ був план по зміні влади в Україні

Один із співрозмовників видання припустив, що кожен із кремлівських кланів, ймовірно, лобіював свій сценарій та свого "гауляйтера". І "яструби" - Медведєв та Володін, за його словами, могли робити ставку на кума Путіна.

Одна з ідей Москви полягала в тому, щоби створити на захоплених територіях федеральний округ "Україна" та призначити Медведчука його постпредом.

Інший сценарій зводився до того, що росіяни під дулом автоматів зберуть у Раді більшість, яка призначить Медведчука спікером. І відповідно - в.о. президента у разі повалення законного глави держави. Можливо, через те, що у перші дні Медведчук зник, у росіян "замаячив" інший претендент - Віктор Янукович, припустив один із нардепів.

Після затримання кума Путіна обміняли на 200 українських військовополонених. З того часу він здебільшого відсиджується в Москві і періодично повторює російським ЗМІ меседжі кремлівської пропаганди.

Один із представників "Платформи" припустив, що в Росії Медведчука можуть консультувати колишній український соціолог Євген Копатько та політолог Михайло Погребинський, чий почерк проглядається у його статтях.

Досі незрозуміло, у чому його цінність для Путіна. Але, судячи з медійної активності Медведчука, він не потрапив у немилість Кремля.

"Вже після обміну Медведчук зв'язувався з трьома людьми з нашої фракції, почав розповідати свою московську нісенітницю. Але всіма трьома він був посланий нах*р", - розповів один із його колишніх колег по фракції.

Нагадаємо, колишні соратники екс-нардепа Віктора Медведчука по партії припускають, що він міг знати про плани Кремля та підбурював агресора до ескалації.