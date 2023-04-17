"Гауляйтер Медведчук". Какой у РФ был план по смене власти в Украине

Один из собеседников издания предположил, что каждый из кремлевских кланов, вероятно, лоббировал свой сценарий и своего "гауляйтера". И "ястребы" - Медведев и Володин, по его словам, могли делать ставку на кума Путина.

Одна из идей Москвы заключалась в том, чтобы создать на захваченных территориях федеральный округ "Украина" и назначить Медведчука его постпредом.

Другой сценарий сводился к тому, что россияне под дулом автоматов соберут в Раде большинство, которое назначит Медведчука спикером. И соответственно - и.о. президента в случае свержения законного главы государства. Возможно, потому, что в первые дни Медведчук исчез, у россиян "замаячил" другой претендент - Виктор Янукович, предположил один из нардепов.

После задержания кума Путина обменяли на 200 украинских военнопленных. С тех пор он в большинстве своем отсиживается в Москве и периодически повторяет российским СМИ месседжи кремлевской пропаганды.

Один из представителей "Платформы" предположил, что в России Медведчук может консультировать бывший украинский социолог Евгений Копатько и политолог Михаил Погребинский, чей почерк просматривается в его статьях.

До сих пор неясно, в чем его ценность для Путина. Но, судя по медийной активности Медведчука, он не попал в немилость Кремля.

"Уже после обмена Медведчук связывался с тремя людьми из нашей фракции, начал рассказывать свою московскую чушь. Но всеми тремя он был послан нах*р", - рассказал один из его бывших коллег по фракции.

Напомним, бывшие соратники экс-нардепа Виктора Медведчука по партии предполагают, что он мог знать о планах Кремля и подстрекал агрессора к эскалации.